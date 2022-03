Mann sikta for seksuelle overgrep

Ein mann i 40-åra er varetektsfengsla i to veker, sikta for seksuelle overgrep av to 12 og 13 år gamle jenter. Mannen skal ha fått og sendt nakenbilde. Politiet har fått medhald i at mannen må fengslast for å sikre bevis og for å unngå at han påvirkar vitne. Ifølgje avgjerda frå retten etterforskar politiet no om det kan vere fleire fornærma i saka.