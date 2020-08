Hele torsdag har letemannskap søkt etter en mann i 20-årene, etter at han ble meldt savnet da han ikke kom tilbake fra en tur på Nyheitinden i Rauma.

Politiet mottok torsdag en bekymringsmelding fra bekjente av mannen, om at de ikke hadde kommet i kontakt med ham siden han dro på en fjelltur onsdag.

Mannen har sagt han skulle opp på den 1598 meter høye toppen alene.

Tykk skodde

Torsdag kveld er det så tykk skodde i høyden i området, at det gjør leteforholdene vanskelige.

– Det er kort og dårlig sikt. Vi lar ikke letemannskap gå høyt i fjellet når det er så tykk skodde, sier operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK like før klokka 18.30.

Røde Kors, Norske redningshunder og Norsk Folkehjelp deltar i leteaksjonen.

I 13.00-tiden ble et Sea King-helikopter satt inn i søket etter den savnede mannen, men torsdag kveld er det for tykk skodde til at dette kan brukes.

Politiet sier letingen etter mannen er vanskelig på grunn av dårlig sikt. Foto: Ottar Rydjord / Ottar Rydjord

Parkert bil

Politiet har funnet bilen til mannen på parkeringsplassen som er vanlig å bruke når man skal opp på Nyheitinden.

– Vi har gjort en del undersøkelser som har ført til at vi starter en leteaksjon etter mannen, sa Arild Reite i politiet torsdag formiddag.

Politiet har ingen opplysninger om mannen skal være fjellvant eller ikke.