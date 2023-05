Mann pågripen for tjuveri

Ein mann i 40-åra er pågripen av politiet for vinningskriminalitet på Sunnmøre dei siste dagane. Politiet seier det er grunn til å tru at det er snakk om den same mannen som skal ha gått inn i hus og garasjar blant anna i Ørsta i helga. Dei ber folk som har opplysningar i saka om å ta kontakt med dei på 02800.