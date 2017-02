Mann pågrepet for trusler

Mannen møtte opp på en privatadresse på Sjøholt og oppførte seg truende, slik at de to personene i leiligheten ringte politiet i halv ett-tiden sent torsdag kveld.

Ifølge operasjonsleder Kenneth Sætre var politiet raskt på plass. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Han oppførte seg utagerende og hissig og prøvde å trenge seg inn i leiligheten til de to. Som følge av dette kom det til håndgemeng og slåssing mellom eier av leiligheten og mannen, sier operasjonsleder Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Politiet var raskt på stedet og pågrep mannen, som måtte til lege for behandling av et kutt etter slåssingen. Han skal ha kommet med verbale trusler, men utover dette ønsker politiet, av hensyn til etterforskningen av saken, ikke å gi flere opplysninger.