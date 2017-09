Mann pågrepet etter båtbrann

Det var tidlig fredag formiddag en mann skal ha tatt seg ombord i en 22 fot stor lystbåt som ligger ved båthavna under Innlandsbrua i Kristiansund og tent på før han forsvant fra området i en bil.

Flere vitner

Anders Honningsø som jobber på ElMarin sier til NRK at det var flere vitner til hendelsen. De så en mann komme og ta seg ombord i en blå Draco 22 som ligger ganske nære land. Like etter at han forlater båten, høres et kraftig smell og det oppstår en kraftig brann og svart røyk stiger over området. Honningsø eier båten ved siden av og skjønner fort at den også blir flammenes rov.

Svært surt

– Det er veldig surt for jeg kjøpte den i vår og har installert mye nytt utstyr som jeg gledet meg til å bruke, forteller Honningsø . Jeg hadde heldigvis forsikret båten, men eieren av den som ble tent på hadde visst ikke forsikret sin, sier han

Den pågrepne mannen er kjent av politiet. utover det vil ikke politiet gi flere opplysninger før saken har blitt etterforsket mere.