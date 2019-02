Mann omkom i Eiksundtunnelen

Det var ein mann som omkom i bilulykka i Eiksundtunnelen i natt. Det opplyser lensmann for i Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt, Guttorm Hagen. Dei pårørande er varsla. Det er store materielle skadar i Eiksundtunnelen. Målet er at tunnelen blir opna for normal trafikk før den normale arbeidsdagen er over, seier Guttorm Hagen.