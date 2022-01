Mann løslatt

En mann i 30-åra som er sikta i forbindelse med et dødsfall i Ulsteinvik i desember, er slept fri. Det skriver Vikebladet Vestposten. Mannen skal ha lempa en allerede avdød kamerat på ei tralle og forlatt han ute. Grunnen til løslatelsen er at politiet har sikra bevis, og ikke har grunnlagt for å fengsle mannen lenger.