Mann knivstukket i Molde

Natt til lørdag 14. juli ble en mann i 20-åra knivstukket to ganger i ryggen i Molde. To yngre menn ble tirsdag varetektsfengslet som følge av hendelsen. Den ene er siktet for grov kroppsskade, den andre for medvirkning. Det skriver Rbnett.no.