Mann kasta egg på politibil

Ein mann i 50-åra blir meldt for å ha kasta fleire egg på ein politibil på Aspøya i Ålesund. Same person blir meldt for å ha ringt nødtelefonen unødvendig. Politiet har difor også beslaglagd mobiltelefonen til mannen. Han skal i forkant av dette ha fått fleire varslar om å slutte, opplyser politiet.