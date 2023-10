Mann i 60-åra tiltalt

Ein mann i 60-åra frå Sunnmøre er tiltalt for å ha prøvd å påverke ein aktør i ei straffesak. Ifølge tiltalen frå Møre og Romsdal tingrett skal han ha oppsøkt ein annan mann og sagt at han skulle få tilbake 4000 kroner, som han hadde betalt for ein brannstige, mot at mannen trakk ei politimelding for bedrageri. Han betalte så mannen 4200 kroner, der 200 kroner var rentetap.