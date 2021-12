Politiet etterforskar no saka som eit mistenkeleg dødsfall etter at ein person blei funnen død i snøen tidlegare i vinter. 1. juledag blei kameraten varetektsfengsla i to veker med brev- og besøksforbod. Han er sikta for likskjending, etter at politiet meiner han flytta på han som døydde - etter at han var død.

– Vi legg til grunn at han skal ha flytta på eit lik og sett frå seg utandørs, seier vakthavande jurist Mathias Häber ved Møre og Romsdal politidistrikt.

– Ser politiet på dette som eit mistenkeleg dødsfall?

– Ja, saka blir etterforska som det. Vi er nysgjerrige på omstenda rundt dødsfallet, seier Häber.

– Kan mannen også bli sikta for drap?

– Det tvilar eg sterkt på, ingenting tilseier dette, seier Hâber.

I tillegg til likskjending, er han også sikta for å ikkje hjelpe ein hjelpelaus person og for narkotikalovbrot.

Politijurist Mathias Häber seier saka blir etterforska som eit mistenkeleg dødsfall. Foto: Remi Sagen / NRK

Skal ha vore del av rusmiljø

Ifølgje avgjerda frå retten, er begge to frå rusmiljøet. Det kjem også fram at den avdøde mannen var på besøk hos den andre.

Mannen i 30-åra skal ha forklart til politiet at han forsøkte gjenoppliving. Samtidig slår retten fast at mannen ikkje på noko tidspunkt forsøkt å ringe AMK for å få hjelp den dagen kameraten døydde.

Fengsla i to veker

Mannen i 30-åra er no fengsla i to veker med brev- og besøksforbod. Retten meiner det er grunn til å frykte at han vil forsøkje å påvirke vitne, dersom han blir sett fri no.

Mannen sin forsvarar vil ikkje kommentere saka.