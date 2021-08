Mann i 20-årene kritisk skadet etter fallulykke i Geiranger

En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en fallulykke like ovenfor Geiranger sentrum ved 02:30-tiden i natt.

– Han har fått alvorlige hodeskader og er fraktet til St. Olavs hospital, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Borge Amdam.

Pårørende er varslet om ulykken.

Falt utenfor en veiskulder

Ulykken skjedde da en gjeng var på veg ned til Geiranger sentrum.

– I den forbindelse er det en av mennene der som har hoppet over et gelender, og da han landet har han ikke greid og tatt seg for, og ramlet videre, sier Amdam.

Mannen mistet fotfeste og ramlet flere meter nedover.

Kriseteamet er varslet

Det kommunale kriseteamet er varslet og vil ta seg av de som var sammen med mannen da ulykken skjedde.

Han sier dette ikke er noe annet enn en tragisk ulykke.

– Vi har undersøkt området og ingenting kan tilsi at dette ikke er noe annet enn en tragisk ulykke. Vi prøver å være der for å ivareta kompisene og følge opp de så godt som mulig, sammen med kriseteamet som er varslet og på vei, sier han.

Politiet vil etterhvert avhøre de som var til stede.