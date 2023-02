Mann i 20-åra dømd til fengsel

Ein mann i 20-åra er dømd til fengsel i ti månader for ein rekke lovbrot. Det går fram av ein dom frå Møre og Romsdal tingrett.

Mannen er blant anna dømd for vald, drapstruslar og for å ha spytta på politiet under ein arrestasjon og seinare under transport frå fengselet.

Han er også dømd for køyring utan førarkort og for ruspåverka køyring. I tillegg blei mannen tatt for å ha køyrd ein bil som var stolen. Han er også dømd for oppbevaring av narkotika.

I tillegg er han dømd for fleire mindre tjuveri frå bustader på Nordmøre.

I tillegg til fengselstraffa er mannen dømd til å miste førarretten for alltid. Ifølge dommen har mannen tidlegare vore dømd fire gonger for ni tilfelle av ruspåverka køyring.