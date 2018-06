– Jeg ble kastet ut av båten av en brottsjø og vind. Båten bare for av gårde på egen hånd, forteller Knut Ståle Løvoll Thomassen.

Tirsdag ettermiddag la Thomassen ut fra Vegsundet i Ålesund i en åpen småbåt for å ta en tur på sjøen. I det han kom ut mot Storfjorden så han at sjøen var langt mer stormfull og dramatisk enn han hadde ventet. Han forteller at han skulle til å snu, men rakk det ikke før sjøen kastet ham ut av båten.

– Det var nok vind til å blåse små båter som min helt over ende, så det kunne gått mye verre.

Thomassen anslår at han måtte svømme ca. 15 minutter i høye bølger før han kom seg til land.

– Heldigvis hadde jeg redningsvest og nok klær, så det var ikke så ille. Men det var veldig stor sjø, så det var veldig ubehagelig, sier Thomassen.

Hva tenkte du i det du falt i sjøen?

– Nå blir det mye styr. Det er ikke mange dager siden det var et helikopter her sist for å lete etter en båt. Nå var jeg den tullingen som hadde gått over bord.

Hendelsen ble observert av folk på land og politiet ble raskt varslet.

– Det er veldig bra at folk følger med, for det kunne gått mye verre, sier Thomassen.

Her er båten til Thomassen fortøyd til land ved siden av redningsskøyta. Foto: Alf Jørgen Tyssing

Veldig takknemlig

Et stort leteapparat ble kalt ut for å finne båten, som ble kjørende førerløs ute på fjorden. Både politiet, brannvesenet og redningsskøyta ble tilkalt. Totalt fire båter lette etter båten hans, forteller Thomassen. Han trodde ikke han skulle få se den igjen, men litt før klokken fem ble båten funnet.

– Det er også fantastisk å se hvor mange ressurser som settes i verk år noe slikt skjer. Det skal en bare være veldig takknemlig for, sier Thomassen.