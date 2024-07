Mann hadde ulovlege våpen

Ein mann i trettiåra er tiltalt for brot på våpenlova, for oppbevaring av narkotika og for å ha motteke pengar frå ei straffbar handling.

Heime hos mannen blei det funne ei avsagd hagle i senga og ei halvautomatisk rifle på eit klesstativ. Det blei også funne ammunisjon, blant anna 370 patroner til rifla.

Ved fleire høve blei det, ifølgje tiltalen, funne ulike sortar narkotiske stoff hos mannen i tillegg til pengar.

Også ei kvinne er tiltalt for å ha hatt pengar som mannen hadde tileigna seg gjennom straffbare handlingar.