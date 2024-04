Mann funnet omkommet i søk etter savnet fisker i Ålesund

Hovedredningssentrtalen (HRS) satte tirsdag kveld i gang en redningsaksjon etter at en eldre fisker ikke var kommet hjem.

Ved 21-tiden melder HRS og politiet at mannen er funnet omkommet ombord. Pårørende er varslet.

Det ble satt inn to redningsskøyter, to brannbåtar og et redningshelikopter i søket.

Klokken 20.10 gjorde redningsarbeiderne observasjon av en båt som passet til skildringa.