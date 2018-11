– Vi etterforskar dette som eit mistenkeleg dødsfall. Vi veit ikkje kva vi står overfor, seier Sindre Molnes, operasjonsleiar i politiet.

Onsdag kveld leitar politiet med hund i området rundt huset der det først blei meldt om ein trusselsituasjon, og deretter eit dødsfall.

Like etter klokka 20 fortel NRK sin reporter på staden at politiet gjekk ut av huset med ein person, og at dei understreka av denne personen ikkje har noko med dødsfallet å gjere.

Kriminalteknikarar og taktiske etterforskarar er ifølgje politiet på veg til staden.

Dødsfallet fann stad på Averøya på Nordmøre.

Stort politioppbod

Fleire av naboane seier det har vore eit stort politioppbod i området i ettermiddag, og at det også kom eit helikopter.

– Vi er på staden og kan bekrefte at ein person er funnen død, sa operasjonsleiar i politiet, Sindre Molnes, til NRK klokka 19.30.

Status klokka 21.00 er den same.

Dødsfallet skal ha funne stad ved ei privat adresse på Averøya.

Politiet fekk først melding om ein uavklara trusselsituasjon og valde derfor å væpne seg. Trusselsituasjonen vart meldt inn i 16.30-tida onsdag. Då politiet kom til staden fann dei ein mann død.

Politiet på åstaden på Averøya. Ifølgje fleire naboar har det vore stort politioppbod i kveld. Politiet har mellom anna undersøkt grøfter med lommelykt. Foto: Roar Halten / NRK

Pårørande ikkje varsla

Tonny Åsen på 110-sentralen seier klokka 19.30 at også brannvesenet har vore på staden, men ikkje er der lenger no.

Åsen vil ikkje seie noko meir om situasjonen, og viser til politiet.

Pårørande er så langt ikkje varsla, ifølgje politiet.

Åstaden er sperra av.

Kriseteamet står klart

Rådmann Berit Hannasvik seier ho førebels ikkje er orientert formelt om situasjonen, men at dei har klare prosedyrar dersom det skjer kriser i kommunen.

– Vi ventar på beskjed frå politiet og set krisestab når dei ønskjer det. Då skal vi følgje opp innbyggarane våre og ta vare på dei, seier Hannasvik.

Hannasvik har i kveld vore på eit møte på ungdomsskulen i lag med mellom andre politiet, og blei klar over at det hadde skjedd noko spesielt, då politiet brått måtte reise.