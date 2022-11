Mann funnen død etter leiteaksjon

Politiet melder at dei har gjort funn av ein død person på Eide i Hustadvika. Dei mistenker at det er mannen i 60-åra som har vore sakna sidan fredag. Søket blir difor avslutta. – Det er med stort sannsyn gjort funn av den sakna mannen. Mannen blei funnen i sjøkanten nært Eide sentrum. Vi har ingen grunn til å tru at dette er noko anna enn ei ulykke, seier Borge Amdam, operasjonsleiar i politiet.

Saka vil bli etterforska vidare av politiet for å finne ut kva det er som har skjedd.

Store styrker frå politi, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder har leita etter mannen sidan i går, både til sjøs og på land. Politiet og Hovedredreningssentralen vil takke alle dei frivillige som var med i søket.