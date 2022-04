Mann frifunnet for fami­lievold i 25 år

En mann i 60-årene var tiltalt for å banke kone og barn i 25 år. Nå er han frifunnet i tingretten. Det skriver Sunnmørsposten. Retten mener det ikke er sannsynlig at mannen har utøvd volden han var tiltalt for. Mannen var også tiltalt for å ha oppbevart en rekke våpen på ulovlig vis. Dette erkjente han straffskyld for, og ble funnet skyldig i.