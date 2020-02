Mann fraktet til sjukehus

En båt har gått på land ved Riste nord for Kvamsøya. Det melder Sunnmørsposten. Et redningshelikopter har plukket opp en mann. Helsetilstanden til mannen er ifølge avisa ukjent. Vakthavende redningsleder ved Hovedredningssentralen, Asbjørn Viste, sier til NRK at de fikk melding om hendelsen klokka 13:14. Viste sier det er uklart om mannen ble funnet i vannet eller på land.