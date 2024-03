Mann er fengsla i fire veker

Ein mann i 20-åra er fengsla i fire veker. Mannen blei arrestert denne veka og er sikta for fleire lovbrot. Ifølge fengslingsskjenninga er mannen mellom anna sikta for seksuell omgang med eit barn mellom 14 og 16 år og for å ha oppbevart overgrepsmateriale av barn. Nokre av forholda mannen er sikta for skal ha skjedd for nokre år sidan.

Retten meinte at det er fare for at mannen kan øydelegg bevis om han blei slept fri. Dei meinte også at saka potensielt kan ha eit stort omfang og gjekk med på å fengsle mannen i fire veker.