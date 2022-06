I fem veker hadde mannen budd i eit husvære som kvinna leigde ut, då han ville at ho skulle komme inn og hjelpe han med internett og steikeomnen. I dommen står det at mannen hadde verka roleg og høfleg den tida han hadde budd der, gjennom ei kontrakt med NAV.

Ifylgje dommen frå Møre og Romsdal tingrett låste mannen ytterdøra bak henne og det blei eit basketak. Kvinna prøvde å opne eit vindauge for å kome i kontakt med vaskehjelpa, men det klart ho ikkje.

«Fornærma forklarte at tiltalte blei enda meir aggressiv og at han stod fram som et vilt dyr og at ho ikkje oppnådde augekontakt med ham. Fornærma frykta for livet sitt og gav til slutt opp og slutta å gjere motstand», står det i dommen.

Etter valdtekta flykta kvinna i tryggleik og fekk varsla både naudetatane og familie.

Retten skriv at overgrepet har preg av ei overfallsvaldtekt.

Kvinna blei sendt til overgrepsmottaket og sikra tekniske bevis. Retten finn det bevist utover rimeleg tvil at mannen har handla med fortsett.

Mannen blei pågripen kort tid etter hendinga og har sitte varetektsfengsla i 260 dagar. Han blei sendt til tvungen psykiatrisk undersøking, der ekspertane konkluderer med at han var tilrekneleg då valdtekta skjedde.

Retten fann ingen formidlande omstende og sette straffa til seks års fengsel.