Mann dømt for flere grove overgrep

En mann i 60-årene fra Nordmøre er dømt til fengsel i fire år og seks måneder for flere grove overgrep mot barn. Mannen er tidligere dømt to ganger for lignende forhold. Overgrepene mannen nå er dømt for, skjedde på 2000-tallet, og han er nå dømt for flere tilfeller av voldtekt og seksuell omgang med barn under 16 år.