Mann dømd for underslag

Ein mann i 50-åra frå Møre og Romsdal er dømd til fengsel i seks månader for underslag mot ei lokal pasientforeining og ein nasjonal rasehund-klubb.

Mannen er dømd for å ha brukt 315 000 kroner frå hundeklubben til private formål. Frå den lokale pasientforeininga tileigna han seg 250 000 kroner, ifølgje dommen.

Den domfelte er også dømt for å ha forfalska dokument og for å framstille desse som ekte. Bakgrunnen er at han, ifølgje dommen, lagde eit uriktig rekneskap og la dette fram som ekte på årsmøte i pasientforeininga.

Mannen er også dømd til å betale pengane tilbake til dei to organisasjonane innan 14 dagar.