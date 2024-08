Mann blir utlevert

En utenlandsk mann, som har sittet fengslet her i fylket siden mai, blir utlevert til hjemlandet sitt. Det har Møre og Romsdal tingrett bestemt.

Mannen ble pågrepet av norsk politi fordi han var ettersøkt i hjemlandet. Der er han dømt til over to års fengsel for økonomisk kriminalitet.

Mannen har motsatt seg utleveringen, men retten har ikke funnet forhold som er til hinder for dette. De har derfor bestemt at han nå blir sendt tilbake til hjemlandet sitt.