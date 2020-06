Mann berga - båt gjekk tapt

I Edøyfjorden blei ein mann berga over frå ein brennande sjark til ein annan sjark i dag tidleg. Ifølge tk.no skal det ikkje vere snakk om personskade. Redningsskøyta Erik Bye rykte ut for å bistå sjarken, men den tok også inn vatn, og gjekk raskt ned på 20 meters djup i Dalasundet. Like før klokka 12 var det klart at det ikkje let seg gjere å berge båten.