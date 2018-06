Mann arrestert i Kristiansund

Klokka 16.00 søndag fekk politiet melding om ein utagerande person på ein utestad i Kristiansund. Mannen i 50-åra skal ha slått ein annan person som var på staden, og blei arrestert av politiet. – Mannen er no sikta for kroppsskade. Den andre personen blei frakta til sjukehus for sjekk, men skal ikkje ha fått alvorlege skader som følgje va slaget, seier John Bratland, operasjonsleiar for politiet. Saka vil bli etterforska.