Manglet autorisasjon

Fylkesrevisjonssjefen er fjernet fra stillingen sin etter at det kom frem at autorisasjonen som statsautorisert revisor ble tilbakekalt to år før ansettelsen. Det skriver Sunnmørsposten. Ifølge avisa var autorisasjonen en forutsetning for at han skulle få jobben. Selv sier den tidligere fylkesrevisjonssjefen til smp.no at han ikke var kjent med at det var et krav om å være statsautorisert revisor.