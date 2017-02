Mangler penger

Kristiansund Ballkubb mangler fortsatt rundt 70 000 kroner for å kunne sikre seg midtstopperen Nikita Baranov. Klubben har startet en innsamlingsaksjon for å få råd til å hente spilleren. På Kristiansund sin egen hjemmeside skriver de at de har satt en frist til klokka 20 i kveld med å få plass totalsummen på 200 000 kroner.