Mangler internett – Telenor har startet reparasjonsarbeidet

Telenorkunder på Øye, Hellesylt og Urke har manglet internett siden lørdag ettermiddag på grunn av et brudd. Telenor opplyser søndag kveld at de har manglet en del for å utbedre skaden, men at delen nå er kommet. Entreprenør vil jobbe utover natten. – Det er vanskelig å si når vi vil være ferdige, og vi beklager til berørte kunder, sier Julie Hæhre, informasjonssjef for sikkerhet og samfunnsansvar i Telenor Norge.