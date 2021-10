Mangler bøssebærere

Ti dager før TV -aksjonen mangler 9 av 10 bøssebærere i Møre og Romsdal. Nå ber aksjonsledelsen folk om å melde seg for å unngå at den tradisjonelle innsamlinga fra dør til dør skal stoppe helt opp. Inntektene fra TV-aksjonen skal gå til arbeidet med å bekjempe barneekteskap. Koordinator for TV-aksjonen i Kristiansund, Line Hoem, håper kristiansunderne vil stille opp