Manglar vegadresse

18 kommunar i landet manglar framleis vegadresse. I Møre og Romsdal gjeld det Smøla, Sande og Vanylven. Kartverket arbeider for at alle kommunar skal ha fullstendig adresse, og meiner dette har med tryggleiken å gjere, både for å hjelpe naudetatane og fordi stadig fleire samfunnsoppgåver blir sentraliserte.