Manglar utstyr til fylkesvegar

Fleire fylke manglar både folk og utstyr etter å ha overtatt ansvaret for fylkesvegane ved nyttår, melder Kommunal rapport (krev tinging). Regjeringa føresette at fylka skulle overta utstyr gratis fra Vegvesenet. Møre og Romsdal treng 42 køyretøy og éin båt, og ifølge fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen ser det ut til at dei kan få 25 biler. Han var på førehand kritisk til at Vegvesenet fekk avgjere kor mykje utstyr fylka skulle få. – På sett og vis har eg fått bekrefta at det var grunn til bekymring, men om vi får kompensert kostnadene ved å kjøpe nytt utstyr, er det noko anna, seier Tønnesen til fagbladet.