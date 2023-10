Manglar 10 millionar til planlegging: – Pengane må kome no

Det er heilt avgjerande for Geiranger at Strynefjellsvegen med arm til Geiranger får pengar til planlegging i statsbudsjettet.

Det er bodskapen frå næringslivet i turistbygda som i går hadde møte med nestleiaren i transportkomiteen på Stortinget, Frank Sve frå Frp.

– 10 millionar kroner til planlegging må på plass no, seier direktøren ved Union hotell, Sindre Mjelva.

Han peikar på at planleggingarbeidet vil stanse opp dersom pengane ikkje kjem, og seier at dette vil få store konsekvensar for Geiranger i framtida.

Sve deler uroa til aktørane i Geiranger og seier at 10 millionar er småpengar som bør løyvast. Problemet er at vegprosjektet må ligge inne i Nasjonal transportplan for å få planleggingsmidlar, seier Sve.