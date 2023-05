Manglande sikring av barn

Ein bilførar fekk gebyr for manglande sikring av barn då UP gjennomførte ein trafikkontroll ved Bergsøy skule i Herøy. I tillegg fekk to bilførarar mangellappar på køyretøya og to fekk gebyr for bruk av piggdekk. Totalt 101 køyretøy blei kontrollert.