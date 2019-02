Manglande naudnett

Brannsjefane i Herøy og Ulstein slår alarm om manglande dekning på det nye naudnettet. Det skriv Sunnmørsposten. Det nye naudnettet blei opna i desember 2015 og skulle gjere det lettare for naudetatane og kommunisere med kvarandre. Men fleire stadar i Herøy og Ulstein opplever brannvesenet at dekninga på naudnettet er for dårleg eller fråverande, til dømes på Runde.