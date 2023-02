Mangelfulle elevarkiv i Haram

Fleire av skulane i gamle Haram har mangelfulle elevarkiv før 2020, kom det fram i kommunestyret i Ålesund. Ein elev ved nedlagde Helland skule etterlyste dokument, men ingen finn skulen sitt arkiv. Etter dette har det blitt sendt ut spørjeskjema til alle skular i dagens Ålesund for å kartlegge stoda. Frå dei andre tidlegare kommunane finst det elevarkiv frå alle skular, men det kan vere deler av seriar som manglar. Det blir no sett i gang undersøkingar for å få kontroll på arkiva til skulane i gamle Haram.