Mangel på praksisplassar

Fleire av universiteta og høgskulane kan tilby fleire plassar til sjukepleiarstudiet, men på grunn av for få praksisplassar, så er det ikkje mogleg. Nestleiar for utdanning på NTNU i Ålesund, Rigmor Einang Alnes, meiner det må eit betre samarbeid til for at fleire skal tilby praksisplassar. Teamleiar for pysisk helse i Ålesund kommune, Magne Sellereite, seier dei gjerne tilbyr fleire praksisplassar, men tida strekk ikkje til.