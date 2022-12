I Molde er det et pågående utbrudd av skarlagensfeber, noe som blant annet har ført til at legevakta nylig satte rekord i antall behandlede pasienter. Det er også meldt om utbrudd flere andre steder i landet.

Men mangel på riktig penicillin tilpasset barn, gjør at legene kan måtte ty til løsninger de helst skulle ha unngått.

– I verste fall må man ty til mer bredspektret antibiotika, og det er veldig synd, sier assisterende kommuneoverlege i Molde, Marit Teigen Hauge.

Denne type antibiotika kan føre til antibiotikaresistens, som betyr at medisinen ikke vil fungere like godt når du er syk.

I dag er dette en av de største utfordringene innen moderne medisin, i følge Helsenorge.no

Assisterende kommuneoverlege i Molde, Marit Teigen Hauge. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Ønsker «Netflix-modellen»

Folkehelsetilsynet i Sverige sikret seg god tilgang på antibiotika gjennom avtaler med legemiddelforetak. Noen kaller det «Netflix-modellen».

Det betyr at et land betaler for å ha ubegrenset tilgang til noen typer antibiotika. Tilgangen til medisin blir altså tilpasset behov og bruk, på samme måte som om man abonnerer på Netflix, skriver forskning.no.

Teigen Hauge mener dette kunne blitt gjort som et nordisk samarbeid, slik at flere land hadde sikra seg medisinen.

– Det bør være en forventning til at norske myndigheter følger opp dette. Sånn at vi vet at vi har nok smalspektret antibiotika.

Fortsatt tilstrekkelige mengder

Statens legemiddelverk har meldt om mangelsituasjonen på sine sider. Overlege Ingrid Aas, forteller at hun er godt kjent med at det er mangel på antibiotika, og særlig på typene som er tilpasset barn.

Overlege i Statens legemiddelverket, Ingrid Aas. Foto: Caroline Roka / Statens Legemiddelverk

– Vi har derfor tillatt salg av utenlandske pakninger, men tilgangen til disse kan også være begrenset. Vi følger situasjonen nøye og gjør det vi kan via både grossister og firma, forklarer hun.

Ifølge Aas har de fortsatt tilstrekkelige mengder av penicillin tilpasset barn på lager, men dersom mangelen skulle bli omfattende, må de ta i bruk andre typer.

– Dette er mer bredspektrede alternativer som vi i utgangspunktet ikke ønsker å bruke mot skarlagensfeber, sier hun.

Hun forteller at de forventer å få påfyll av typen det nå er mangel på i januar 2023.

Vil ha produksjon i Norge

Teigen Hauge viser til en rapport fra Helsedirektoratet som opplyser om at det er mulig å etablere antibiotikaproduksjon i Norge.

– En etablering av slik produksjon vil være viktig, både på kort og lang sikt. Det vil være å skyte oss selv i foten om vi erstatter de billige, smalspektrede antibiotikaene med andre antibiotikaer som øker risikoen for resistensutvikling.

– Men siden det er mulig å lage det her, hvorfor gjøres det ikke allerede?

– Det er et veldig godt spørsmål. Jeg håper de som har beslutningsmyndigheten følger opp det Helsedirektoratet har sagt om etablering av slik legemiddelproduksjon.

Dyrt å produsere

Statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, forklarer at antibiotikaproduksjon i Norge vil bli dyr, og vanskelig å gjennomføre juridisk.

Men han forteller at Helsedirektoratets studie også peker på andre mulige tiltak. Han trekker fram styrking av legemiddelberedskapen og samarbeid med andre land som eksempler.

Statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng. Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

– Tilgang på legemidler og vaksiner kommer til å bli en viktig del av Helseberedskapsmeldingen vi skal legge frem for Stortinget nester år, sier Bekeng.

Bekeng forteller at Norge har systemer for å sikre medisiner dersom det er mangelsituasjoner.

– Men det er jo mangel på penicillin nå?

– Vi har god oversikt over lagerstatusen nå, og kan iverksette tiltak om det trengs. Nylig har vi sendt et forslag ut på høring til et legemiddelberdskapslager. Vi vil også opprettet et nasjonalt legemiddelberedskapsråd som ledes av Helsedirektoratet.

Må få medisinen ut

I Molde jobbes det fortsatt med å få oversikt over omfanget av skarlagensfeber. Teigen Hauge forteller at det stadig kommer inn nye rapporter om enkelttilfeller.

– Så om det finnes flytende penicillin på et lager et sted, så må det komme ut til brukerne, avslutter Teigen Hauge.