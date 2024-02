Mange vil ha stein

Kystverket og kommunane Stad, Kinn og Vanylven er einige om ei prioriteringsliste over kven som skal få steinmassar frå Stad skipstunnel. Det skal totalt fjernast over tre millionar kubikkmeter fast fjell.

For Vanylven sin del vil selskapa Prodtex og Mowi sine anlegg på Fiskåholmen og Sighaug få mest masse, heiter det i ei pressemelding.