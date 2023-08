– Eg vil bli ferdig med det for eg veit kva eg skal stemme. Eg har bestemt meg. Og dette er ein veldig grei måte å gjere det på.

Vigdis Aarseth har tatt turen innom rådhuset i Ålesund for å stemme. Ho er ikkje aleine om å gjere det. Stadig fleire vel å stemme i god tid før valdagen.

Og tilbodet har stadig blitt betre. Er du i byen eller på eit kjøpesenter, på høgskulen eller i nærleiken av rådhuset kan du berre stikke innom og stemme.

– Dette er veldig bra. Og så er det viktig at vi bruker stemma vår. Det handlar om demokratiet. Det er opp til folket å sørge for at demokratiet blir bevart, seier Roger Gudmundseth.

Roger Gudmundseth stemmer på rådhuset i Ålesund. Foto: Trond Vestre / NRK

Kraftig auke

Og dei som tar i mot veljarane på rådhuset i Ålesund, merkar siget av folk som vil stemme. Og folk set pris på at dei har dette tilbodet, seier Jon Henriksen og Isabell Fylling Knutsen.

– Folk er veldig glad for at dei kan kome hit å stemme. Det har vore ein jamn pågang, særleg folk som jobbar i byen og kjem hit i pausen.

– Nokre av dei stikk berre innom og får det gjort, men for andre er det faktisk litt høgtideleg.

I løpet den første veka etter at det blei mogleg å førehandsstemme, har kring 146.000 personar stemt. Det viser tal frå Valgdirektoratet.

Etter den første veka i 2019 hadde kring 103.000 personar stemt. Dette er ein auke på litt over 40 prosent.

– Det føyer seg inn i ein trend vi har sett over tid. Det er blitt meir populært å stemme på førehand. Og så kan det nok vere ein effekt av pandemien. I 2021 blei vi oppmoda om å stemme tidlegare enn før. Så kanskje har vi fått nokre nye vanar, seier valfoskar Bjarte Folkestad ved Høgskulen i Volda.

Valforskar Bjarte Folkestad seier trenden er at førehandsstemming har blitt meir populært. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Enklare og meir tilgjengeleg

Men førehandsstemminga er og blitt meir tilgjengeleg for folk. Særleg i byane. No kan du stemme på torg, butikkar og kjøpesenter eller på skular, friluftsbad eller bibliotek. Det har blitt eit slags drop-in tilbod der kommune- og fylkestingsvalet kjem til deg der du er.

I Kristiansand kommune har talet på førehandsstemmer auka med 90 prosent den første veka samanlikna med 2019. Valansvarleg Marianne Osmundsen Tronstad seier dei har jobba med dette i mange år.

– Jo enklare og meir tilgjengeleg vi kan gjere det, jo enklare blir det for veljarane.

I Porsgrunn har dei gått enda lenger. Sidan 2017 har kommunen brukt Valgborg for å få fleire til å stemme. Valgborg er namnet på ein bil med eit stemmelokale i som køyrer rundt til stadar der det er mykje folk. Eit stemmelokale på hjul.

Og Valgborg har blitt ein snakkis, seier Stian Stiansen i Porsgrunn kommune.

– I starten var folk veldig overraska og dei synest det var spanande. No har dei blitt vande til Valgborg og spør når ho kjem på vegen.

Valgborg er eit mobilt stemmelokale i Porsgrunn. Frå 26. august i år er Valgborg på hjul. Foto: Øystein Økter / NRK

Men aukar valdeltakinga?

Men ein heil månad med førehandsstemming, valkamp og målingar kan og ha ein negativ effekt, seier Bjarte Folkestad. Valforskaren fryktar at folk går lei og lar vere å stemme.

Folkestad peikar på Danmark der valkampen er kort og intens, men med høg valdeltaking.

Og det at ein gjer det meir tilgjengeleg og enklare for folk å stemme på førehand inneber ikkje nødvendigvis at valdeltakinga aukar.

– Dei som nyttar dette tilbodet er nok folk som ville ha stemt likevel.