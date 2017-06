– Arealbehovet blei overvurdert

Advokat for Kristiansund kommune, Camilla Selman, hevda i Frostating lagmannsrett i dag arealbehovet i det nye sjukehuset blei overvurdert og at dette fekk følgjer for dei økonomiske kalkylane. Feil økonomiske prognosar fekk nestleiar Petter Bjørdal til å støtte Oppdøl og ikkje Storbakken, hevda ho. Følg sjukehussaka her.