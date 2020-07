– Alle har vært spente i flere uker, så det var godt å få en avgjørelse, sier Kjetil Bollestad. Det er kun timer siden han kom tilbake som administrerende direktør på verftet etter at det sent mandag kveld ble klart at Green Yard Group overtar videre drift av Kleven.

Usikkert hvor mange arbeidere som får jobb

Selv om verftet er reddet er det mange ubesvarte spørsmål. Alle arbeiderne ved verftet er oppsagt, og det er usikkert hvor mange som vil bli ansatt på nytt i det nye selskapet. Bollestad anslår at det kan være snakk om rundt femti personer, men understreker at tallet er usikkert. Da verftet gikk konkurs var det to båter under bygging ved verftet. Etter konkursen har en av kontraktene blitt kansellert.

– Jeg tror folk har forståelse og er glade for at vi i første omgang har reddet verftet, og så skjønner de at det vil ta litt tid før vi har full drift igjen.

Kjetil Bollestad er tilbake i jobben som administrerende direktør. Han er glad for at en ny langsiktig eier er på plass. Foto: Frode Berg / NRK

Nå skal ledelsen i Ulsteinvik sammen med nye eierne sette seg ned og lage en strategi for veien videre.

– Planen er å videreføre Kleven som det har vært med nybygg, ombygging og reparasjon. I tillegg får vi et nytt bein å stå på med resirkulering av skip, sier Bollestad.

Turbulent tid

Avtalen som kom i stand sent mandag kveld kan markere slutten på en turbulent tid for verftet. I mars ble Kleven verft oppkjøpt av det kroatiske selskapet DIV Group. Det skal ha vært starten på store samarbeidsproblemer mellom de nye eierne og ledelsen ved verftet som til slutt førte til at både finansdirektør Ola Beinnes Fosse og verftsdirektør Kjetil Bollestad sluttet.

I begynnelsen av juli var konkursen et faktum og siden den tid har det blitt jobbet med å finne ei løsning. Fredag blei det kjent at 225 tilsette i bemanningsselskapet Kleven Maritime Contracting får jobb hos Langseth AS. Nå håper de ansatte at flest mulig får bli med videre.

Den første som fikk jobben tilbake var Kjetil Bollestad. Han har vært observert ved verftet flere ganger etter konkursen mens forhandlingene har pågått, og med nye eiere på plass ble det også klart at han er tilbake.

– Det var veldig kjekt at jeg ble spurt om å være med videre. Jeg har veldig lyst til å være med å bidra og ta verftet videre, sier han.

Har håp om at de fleste vil beholde jobben

Olav Høydalsvik er klubbleder for Fellesforbundet ved verftet. Foto: Frode Berg / NRK

Den samme beskjeden venter nå flere ved verftet på. Klubbleder ved verftet, Olav Høydalsvik, sier de er spent på fremtiden med nye eiere. Han mener at de trenger den stammen med ansatte som de i dag har for å drive verftet.

– At det kan bli noen permitteringer utover høsten det ser jeg, men jeg håper de fleste vil få være med videre, sier Høydalsvik.

Han sier at det er en trøst at mange nå uansett har ferie, og han håper de vil få mer arbeid til høsten.

– Optimistiske er vi. Det er gledelig at noen er interessert i oss, sier han.