Mange unge slutter i politikken

Flere unge slutter i Moldepolitikken, skriver Romsdals Budstikke. Til nå ha ti av 59 kommunestyrepolitikere sluttet eller bedt om permisjon. Helene Walstrøm som ble valgt inn for Arbeiderpartiet som 18-åring sier til avisa at hun ville være en stemme for de unge og for distriktet, men at politikken i den nye storkommunen ble ganske annerledes enn det hun hadde sett for seg. Derfor har hun bedt seg fritatt