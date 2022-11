Trur ikkje dei får bruk for beredskapslager

I eit kollektiv i Ålesund sentrum bur Kristoffer Ulvahaug (22), Camilla Bui (20) og Frida Saur Almberg (22). Dei er alle studentar og ser lista over kva dei bør ha i heimen i tilfelle krise for første gang.

– Ni liter vatn per person, les Camilla høgt og alle tre ler.

– Eg har ei flaske vatn på rommet. Og så har vi masse anna drikke, seier Frida og hintar til øl og vin. Studentane er einige om at det ikkje er plass til å lagre så mykje vatn i den vesle leilegheita.

– Men største grunnen til at vi ikkje har det, er at vi ikkje har høyrt om dette før no, seier Kristoffer.

Ditt eget beredskapslager Foto: GAUTE GJØL DAHLE / DSB Ekspandér faktaboks Dette er, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, et eksempel på hva du kan ha i hus for å klare deg i tre døgn: 9 liter vann per person

To pakker knekkebrød per person

En pakke havregryn per person

Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person

Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

Medisiner du er avhengig av

Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming

Grill eller kokeapparat som går på gass

Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

Fyrstikker eller lighter

Varme klær, pledd og sovepose

Førstehjelpspakke

Batteridrevet DAB-radio

Batterier, batteribank og mobillader til bilen

Våtservietter og desinfeksjonsmiddel

Tørke-/toalettpapir

Litt kontanter

Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging

Jod-tabletter for gravide, ammende og barn under 18 år (til bruk ved atomhendelser) Kilde: Brosjyren «Du er en del av Norges beredskap», distribuert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Studentane har tre av seks tilrådde pakkar knekkebrød. Kristoffer har tre pakkar havregryn, og dermed er det nok til alle. I tillegg har dei mellom anna ein boks med mais, sjampinjong, pasta og makrell i tomat. Foto: Silje Thalberg / NRK

Fleire lagrar vatn

Ei ny undersøking gjort av Ipsos på oppdrag frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at fire av ti personar lagrar drikkevatn i behaldarar. I fjor viste ei lik undersøking at tre av ti lagra drikkevatn.

– Vi trur krigen i Ukraina og den spente tryggingspolitiske situasjonen i Europa har gjort eigenberedskap meir aktuelt for endå fleire, seier DSBs direktør Elisabeth Aarsæther til NTB.

Ikkje like godt budd som eldre

Men det kan sjå ut som at mange unge ikkje er så opptatt av det. DSB har ikkje tal som viser at unge ikkje har beredskapslager, men andre undersøkingar gir ein indikasjon på korleis stoda er.

– Det er til dømes ein lågare andel blant dei mellom 18 og 29 år som oppgir at dei har budd seg på hendingar som skjer i heimen, som bortfall av straum. Andelen som svarer at dei har drikkevatn, lommelykt, og tørrmat i bustaden er gjennomgåande lågare for dei yngste mellom 18 og 29 år, samanlikna med eldre aldersgrupper, seier kommunikasjonsdirektør Agnar Christensen i DSB.

Christensen synest ikkje det er overraskande at studentar og andre unge ikkje har tenker like mykje på eigenberedskap som eldre aldersgrupper.

–Studentar bor ofte i mindre bustader i større byer, og er gjerne i ein litt annan livsfase enn de som etablerer seg med barn i noko større bustader. Innkjøp av beredskapsressursar kjem kanskje langt ned på lista over økonomiske prioriteringar.

– Motivasjon for eigenberedskap ser ut til å auke dersom ein har familiemedlemmar å ta vare på, seier Agnar Christensen. Foto: Stian Olberg / DSB

– Du er ein del av totalforsvaret

Måndag varsla statsministeren om at forsvaret skjerpar beredskapen i Noreg på grunn av det han kallar den mest alvorlege sikkerheitspolitiske situasjonen i Europa på fleire tiår.

Samtidig blir kvar og ein av oss bede om å tenkje meir på beredskap.

På Rådhusplassen i Molde var det mange som fekk ei påminning om dette då dei vart stoppa på gata under markeringa av Egenberedskapsuka.

– Eg synest det er utruleg viktig at kvar og ein av oss har tenkt gjennom at vi er ein del av totalforsvaret vårt. At alle saman er budde til å kunne klare seg, og har vatn, mat og varme dei tre første døgna om det skulle skje noko uventa, seier Else-May Norderhus, statsforvaltar i Møre og Romsdal.

– Er du ikkje redd for å skremme nokon?

– Det handlar ikkje om å skremme noko, men om at vi felles skal vere med å gjere Noreg trygt. Er vi budde på uventa hendingar, står vi mykje sterkare samla.

Vil likevel kjøpe jodtablettar

I kollektivet i Ålesund blei dei overraska over kor mange ting myndigheitene oppmoda dei om å ha heime.

– Det verkar så fjernt at det kan skje noko, så eg trur ikkje at vi opplever at vi faktisk treng desse tinga. Eg trur ikkje nokon eg kjenner på min eigen alder har alt på lista, seier Frida

– Eg har aldri tenkt på dette, men det er jo viktig, seier Kristoffer.

Dei kan krysse av på lista for mellom anna stearinlys, lommelykter og ekstra batteri. Sambuarane trur dei kanskje vil bli meir merksam på beredskap etter dette, men vil framleis ikkje lage noko beredskapslager i kollektivet. Foto: Silje Thalberg

– Vi kjem ikkje til å dra på butikken å kjøpe jodtablettar med det første, seier Camilla. Men etter litt diskusjon blir dei samde om at det er den eine tingen dei faktisk skal gå til innkjøp av.

– Eg tenkte på å kjøpe jodtablettar ein gong før, men då var det utselt over alt, seier Frida.