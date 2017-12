Mange trafikkskadde i november

I Møre og Romsdal blei 48 personar skadde i trafikken i november i år. Dette er ein kraftig auke samanlikna med november i fjor, då det blei registrert 29 skadar. Leiar i Trygg Trafikk, Erik Hartmann seier auken er tilfeldig og at han ikkje viser hovud-trenden. Dødsulukker viser ein klar nedgang. Året under eitt går også talet på skadde ned, seier Hartmann. Det som før blei dødsulukker endar no stort sett opp som ulukker med alvorlege skadar. Éin person miste livet i trafikken i Møre og Romsdal i november i år.