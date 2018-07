Mange til Gdansk og Kaunas

Over 106 000 passasjerar reiste til og frå Ålesund lufthamn Vigra i juni. Auken på vel to prosent skuldast i hovudsak at mange reise til Gdansk og Kaunas. I første halvår har både innan- og utanlanstrafikken gått opp, og veksten utgjer 21 890 passasjerar.