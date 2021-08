Mange tekne i fartskontrollar

Politiet har gjennomført trafikkontrollar på Frei og i Molde, og skreiv ut forenkla førelegg til 14 bilførarar på kvar plass for at dei køyrde for fort. På Frei skjedde kontrollen i 50- sona på Freikollveien, og høgste målte fart var der 63 km i timen. Under fartskontroll i 50-sona i Frænaveien i Molde var høgast målte fart 68 km i timen. Til saman måtte altså 28 bilførarar punge ut fordi dei køyrde for raskt.