Mange tatt i fartskontrollar

UP har gjennomført fleire fartskontrollar i natt.

På Kvivsvegen i Volda skreiv dei ut 16 bøter i ei 80-sone. Høgste fart blei målt til 113 km/t.

I 60-sona på Verma mista fire førarkorta. To på grunn av for mange prikkar og to for å ha køyrt for fort. Høgste fart var 94 km/t. Fire fekk også bøter.

På Ørskogfjellet fekk fem bøter og to mista førarkortet. Der var høgste fart målt til 120 km/t.