Skyene henger lavt over kommunesenteret Fiskå i Vanylven helt sør på Sunnmøre. Dyster er også folketallsutviklingen i den lille kommunen. Ifølge SSBs nye rapport om befolkningsutviklingen blir nedgangen på 30 prosent frem til 2040.

På dette kartet kan du sjekke folketallsutviklingen i din kommune. Tallene er hentet fra rapport om befolkningsutviklingen utgitt av Statistisk sentralbyrå.

Veldig få unge

Ulrikke Løvold Hellebust (23) studerer sykepleie i Ålesund. Hun vet at det er jobb å få i hjemkommunen når hun er ferdig utdannet, men ønsker å prøve seg på et sykehus i en større by, før hun en dag kan komme hjem igjen.

– Jeg skulle ønske det bodde litt flere her. Sånn som det er nå kan jeg ikke tenke meg å bo her. Det skulle vært flere på vår alder, sier hun.

De ti kommunene som minker mest Kommunenavn Innbyggere registrert 2018 Forventet innbyggere 2040 Prosentvis nedgang Røst 517 300 41,9 Loppa 941 600 36,2 Fosnes 618 400 35,2 Kvalsund 1027 700 31,8 Vanylven 3187 2200 30,9 Engerdal 1294 900 30,4 Fedje 561 400 28,6 Norddal 1670 1200 28,1 Verran 2473 1900 23,1 Flakstad 1301 1000 23,1

– Dramatisk for oss

I rene tall tror SSB at folketallet i Vanylven vil minke med 987 fram til 2040, fra 3187 i dag til 2 200 innbyggere.

– Dette er dramatiske tall. Hvis det fortsetter slik så har vi ikke noen til å drifte kommunen fremover, sier ordfører Lena Marie Landsverk Sande (V).

Ordfører, Lena Marie Landsverk Sande håper kollektivtilbudet blir bedre slik at det blir lettere å pendle til kommunen. Foto: Ewa Morsund / NRK

Hun mener hovedgrunnen til utflyttingen er mangelen på arbeidsplasser i kommunen. Meieriet ble nedlagt og skipsverftene forsvant. Noe som gjorde at de mistet 400 arbeidsplasser på noen få år.

– Jeg frykter at vi ikke får nok folk til å jobbe i de viktige stillingene i kommunen. Hvem skal styre skolene våre og hvem skal pleie de eldre?

Kommunen har gjort noen grep de siste årene for å få unge til å bosette seg. Som eneste utenfor Finnmark har de innført «Finnmarksbidrag». Det innebærer at for hvert år du bor og jobber i kommunen får du redusert studielånet med inntil 15 prosent. Heller ikke det har fått unge til å flytte hit

– Snart er det ikke mange nok til å ha et fotballag engang, sier ordføreren.

Vil kanskje tilbake

På eldresenteret jobber det flere sommervikarer som vurderer å vende nesen hjemover til Vanylven etter endt utdanning. En av de er Julie Nilsen Ruud (23) som til daglig studerer ved lærerutdanningen i Volda.

– Jeg vil komme tilbake og jobbe på den skolen jeg gikk på selv, men jeg synes det høres litt kjedelig ut å skulle bo her resten av livet, sier hun.

Helen Oterhals (23) har lyst til å dra ut og se verden før bestemmer seg.

– Kanskje jeg kommer tilbake om fem år, om det er jobb til meg her, da, sier hun.

Helen Oterhals (23) Har lyst til å dra ut og se verden før hun kanskje kommer tilbake til Vanylven. Foto: Ewa Morsund / NRK

Nesten bare pensjonister

Ole Helge Haugen er fylkesplansjef i Møre og Romsdal. Han frykter forgubbing i mange kommuner.

Ole Helge Haugen er fylkesplansjef i Møre og Romsdal. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– På sikt blir det vanskeligere å opprettholde skoler og passe på de eldre. For en del bygdesamfunn kan dette bli kritisk. Hvis prognosene stemmer kan man ende opp med at det blir tre ganger flere eldre enn folk i arbeidsfør alder i bygdene, sier Haugen.

Mens mange distriktskommuner må kjempe mot befolkningsnedgang, viser tallene fra SSB at veksten fortsetter i sentrale strøk.

– Dette henger sammen med at vi forutsetter at de innenlandske flyttemønstrene de siste ti årene fortsetter. Dermed framskriver vi en fortsatt sentralisering, særlig blant unge voksne, skriver SSB i rapporten.